Астрахань, 19 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Астраханской области к 13:00 19 сентября по местному времени явка на выборы составила 31%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

ИА REGNUM Выборы

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Всего проголосовали 223 тыс. 380 астраханцев. В регионе проходят выборы депутатов в Госдуму РФ и региональный парламент.

В Лиманском районе также выбирают депутатов Совета МО «Лиманский район». Там проголосовали более 30% избирателей — 8 тыс. 392 человека.