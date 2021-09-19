Москва, , 16:17 — REGNUM Совершены первые реальные шаги в вопросах взаимодействия России и США в сфере кибербезопасности, заявил 19 сентября журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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По его словам, основная часть работы впереди, но первые шаги сделаны.

«Первые реальные, ощутимые шаги на этом направлении сделаны, есть конкретные, небольшие результаты. Но большую часть работы еще предстоит сделать», — сказал Анатолий Антонов.

Он уточнил, что представители США сосредоточены на проблеме вымогательств в IT-сфере.

«Пока американские коллеги пытаются сконцентрироваться на проблеме кибербезопасности в контексте вымогательств… Проблема есть, она заключается в необходимости взаимодействия стран и выяснения того, откуда идут атаки, кто их совершает», — пояснил российский дипломат.

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