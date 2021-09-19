Казань, , 16:15 — REGNUM По данным системы ГАС «Выборы» на 15:00 в Татарии проголосовало 70,4% от общего числа избирателей. Об этом сообщает ЦИК Татарии 19 сентября.

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Напомним, явка на 12:00 составляла 65,5%

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии более 70 звонков поступило в ходе выборов на горячую линию в аппарат уполномоченного по правам человека.

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