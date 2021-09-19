Красногорск, 19 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Явка в Подмосковье превысила показатель в 37%. Такие данные 19 сентября привела Московская областная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По состоянию на 15:00 19 сентября в Подмосковье проголосовало 37,63% от общего числа избирателей — свое волеизъявление осуществили 2 221 494 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, к 12.00 19 сентября явка в Подмосковье составляла 32,5%