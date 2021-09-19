Чебоксары, 19 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Чувашии за пять часов явка на парламентских выборах выросла почти на 13,3%. Активность выше, чем на выборах в Госдуму пять лет назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Голосование на одном из избирательных участков в Алатыре

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По данным ЦИК Чувашии, опубликованным в телеграм-канале, на 15:00 часов проголосовало 49,4% избирателей. За пять часов последнего дня голосования явка выросла на 13,29%.

Напомним, что в Чувашии за два дня, 17 и 18 сентября, свой выбор сделали 36,11% избирателей. На 10 утра 19 сентября явка достигла 39,54%, к полудню увеличилась до 43,94%.

Отметим, что в 2015 году в Чувашии на выборах в Госдуму к 15:00 часам проголосовало 41,72% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Козловском районе проголосовала 100-летняя участница Великой Отечественной войны Анна Григорьевна Жигарева. К ней на дом с переносной урной выезжали члены избирательного участка.