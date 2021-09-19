Москва, , 16:10 — REGNUM Заместитель главы Общественной палаты Москвы, председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов снова допустил нарушение законодательства о выборах. Венедиктов на своем телеграм-канале aavst55 опубликовал данные exit-pool на выборах в Госдуму на 12:00 по московскому времени, которые, как он сам пишет, «украл со Старой площади», то есть из администрации президента России.

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Напомним, что аналогичное нарушение Венедиктов допустил 17 сентября, когда у себя в телеграм-канале также опубликовал данные exit-pool якобы подготовленные для первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно действующему законодательству, в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Стоит отметить, что заместитель председателя ЦИК Николай Булаев 17 сентября заявил, что публикация данных exit-poll в дни голосования — это нарушение законодательства, за которое влечет за собой административную ответственность.

В ЦИК пообещали, что разберуться со всеми нарушениями в дни выборов и передадут материалы в следственные органы и прокуратуру.

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