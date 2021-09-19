Томск, 19 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Томской области 19 сентября ровно в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки. Трёхдневное голосовании завершилось.

Илья Борило ИА Красная Весна Томск

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В регионе проходили шесть избирательных кампаний разного уровня, в том числе выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва и Законодательной думы Томской области VII созыва.

В области работало 769 избирательных участков. По последним данным облизбиркома, явка 19 сентября на 18:00 на выборах в областной парламент составила 37,24%, на выборах в Госдуму по округу № 181 — 37,84%, по округу № 182 — 38,14%.

Как сообщало ИА REGNUM, численность избирателей в регионе на 1 июля 2021 года — 760 751 человек.