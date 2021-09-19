Пенза, 19 сентября 2021, 16:09 — REGNUM В Пензенской области явка избирателей к 15:00 19 сентября достигла 50%. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте региональной избирательной комиссии.
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«На 15:00 явка избирателей по Пензенской области составила 50,29%», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM в Пензенской области явка избирателей на 12:00 19 сентября составила 45,35%. Жители Пензенской области 17−19 сентября выбирают губернатора на досрочных выборах, депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, депутатов собрания представителей Каменского и Сердобского районов, а также депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований.
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