Москва, 19 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано почти 20 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 19 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В самолете

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил журналистам, что дожди и холод продержатся до конца предстоящей рабочей недели в центре Европейской части России.