Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Жители Ростовской области не спешат на избирательные участки. Об этом свидетельствуют данные ЦИК о явке донских избирателей на 12:00 мск 19 сентября.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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К полудню 19 сентября в Ростовской области проголосовали за депутатов Госдумы РФ восьмого созыва лишь 30,51% избирателей. Для сравнения: к 10:00 мск избирательные участки на Дону посетили 29,52% человек с правом голоса. Подсчёт ведётся без учёта проголосовавших в дистанционном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области есть возможность проголосовать в удалённом режиме (для тех, кто подал заявление на участие в дистанционном электроном голосовании). Для маломобильных граждан организована работа мобильных групп территориальных участковых комиссий.

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