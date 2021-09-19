Симферополь, , 16:05 — REGNUM Избирательная комиссия Крыма не получала официальных жалоб на якобы имеющиеся фальсификации на выборах. Об этом сообщил 19 сентября журналистам председатель крымского избиркома Михаил Малышев.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«У нас есть определённые обращения, которые решаются в зависимости от их уровня: либо непосредственно на участковой комиссии, либо территориальной комиссии. У нас официальных жалоб в избирательной комиссии Республики Крым нет», — сказал «Крым 24» Малышев.

Ранее о якобы выявленных фальсификациях на выборах в Крыму заявил представитель одной из партий.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15:00 в Крыму на выборах депутатов Госдумы проголосовали 655,7 тыс. жителей региона или 43,7%.