Симферополь, 19 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Крыма не получала официальных жалоб на якобы имеющиеся фальсификации на выборах. Об этом сообщил 19 сентября журналистам председатель крымского избиркома Михаил Малышев.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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«У нас есть определённые обращения, которые решаются в зависимости от их уровня: либо непосредственно на участковой комиссии, либо территориальной комиссии. У нас официальных жалоб в избирательной комиссии Республики Крым нет», — сказал «Крым 24» Малышев.

Ранее о якобы выявленных фальсификациях на выборах в Крыму заявил представитель одной из партий.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15:00 в Крыму на выборах депутатов Госдумы проголосовали 655,7 тыс. жителей региона или 43,7%.