Абакан, 19 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование завершено в Хакасии. Избирательные участки в регионе закрылись ровно в 20:00 по местному времени 19 сентября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы

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В Хакасии 17−19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва. Также в республике проводилось ещё 27 избирательных кампаний различного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе, где зарегистрировано более 393 тысяч избирателей, работали 382 участковые избирательные комиссии.