Казань, , 16:03 — REGNUM В Татарии более 70 звонков поступило в ходе выборов на горячую линию в аппарат уполномоченного по правам человека. Об этом заявила в Едином информационном центре 19 сентября уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса «Центр управления регионом» в РТ Сария Сабурская.

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По ее словам, это были обращения в основном технического характера. Кто-то жаловался на отсутствие масок на членах УИК или занавесок на кабинках для голосования — оба сообщения не подтвердились. Также звонившие интересовались, на каком участке они могут проголосовать и где находится данный участок, были вопросы и по спискам избирателей.

Горячая линия работает с 9 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным системы ГАС «Выборы» на 12:00 в Татарии проголосовало 65,5% от общего числа избирателей.