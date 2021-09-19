Кызыл, , 16:02 — REGNUM В Туве завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и главы республики. В избирательных участках начался подсчёт голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в Туве Цитата со страницы врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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В ходе трёхдневного голосования в регионе работало 186 УИКов. Явка, по данным на 12 часов 19 сентября, превысила 67%.

Добавим, что с 17 по 19 сентября в Туве проходили дополнительные выборы в представительные органы в шести районах, а также выборы местного значения в ряде сельских поселений.

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