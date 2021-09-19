Челябинск, , 18:01 — REGNUM В Челябинской области в 20:00 по местному времени (18:00 мск) закончили работу все 2303 избирательных участка. Начался подсчёт голосов.

Выборы

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Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Всего 17−19 сентября в регионе работало 2285 постоянных избирательных участка. Ещё 18 было временными и действовало 19 сентября. Из них 14 находились в медицинских учреждениях, а ещё четыре — в следственных изоляторах.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме выборов депутатов Госдумы в регионе проводилось 93 муниципальных кампании и дополнительные выборы депутата областного Заксобрания по одномандатному округу № 13. Явка на 18:00 составила 43,15%.