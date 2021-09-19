Астрахань, 19 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Астраханской области 19 сентября подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 57 тыс. 695 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 781 человек.

За весь период 1599 человек скончались. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,90.