Барнаул, , 16:02 — REGNUM В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября не выбирают не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента, закрылись все избирательные участки, начался подсчёт голосов.

Выборы Марина Каширская, ИА REGNUM

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В 2016 году на избирательные участки пришли более 50% жителей региона. Но по состоянию на 15:00 местного времени проголосовали только 615 259 жителей региона, явка составила 34,49%. Официальные данные по количеству проголосовавших на 18:00 и тем более — 20:00 местного времени еще не обнародованы.

Ранее о том, что на выборах в Алтайском крае выявлено три случая, которые предположительно способны оказать влияние на волеизъявление граждан, сообщил председатель регионального штаба общественного наблюдения за выборами Руслан Демаков.

В Алтайском крае на выборах выявили три существенных нарушения — штаб

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