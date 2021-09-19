Краснообск, Новосибирская область, 19 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Государственный реестр селекционных достижений внесён новый отечественный сорт картофеля «сокур», устойчивый ко многим болезням растений. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

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Новый сорт картофеля создан сотрудниками Сибирского НИИ растениеводства и селекции путём скрещивания немецких и голландских сортов. Селекционная работа позволила повысить содержание крахмала в картофеле до 19,4%, что влияет на вкусовые качества.

Ещё одним преимуществом «сокура» является устойчивость к фитофторозу, раку, альтернариозу, фузариозному увяданию и другим болезням растениям. Новый сорт также более устойчив к картофельной нематоде — паразиту, способному привести к потере всего урожая.

Кандидат биологических наук Галина Артёмова отметила, что картофель является второй по важности (после хлеба) культурой для России. При этом из 428 сортов картофеля, зарегистрированных в государственном реестре, на долю отечественных сортов приходится только половина.