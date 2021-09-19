Красноярск, , 16:00 — REGNUM В Красноярском крае завершилось трёхдневное голосование. Ровно в 20:00 по местному времени 19 сентября в регионе закрылись избирательные участки.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

17−19 сентября 2021 года в Красноярском крае проходили выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва и регионального Законодательного собрания IV созыва. Помимо этого, в 40 муниципальных образованиях края проходили выборы в органы местного самоуправления.

В регионе было открыто 2147 избирательных участков. 19 сентября открылось ещё 14, организованных в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, общая численность избирателей в крае на сегодняшний день составляет 2 043 695 человек.

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