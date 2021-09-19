Чита, 19 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 19 сентября на 18:00 местного времени участие в выборах приняли 280 648 человек, явка составила 36,16% от общего числа избирателей. Такие данные обнародовал избирком региона.

Наталья Хомутова Выборы

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На данный момент наибольшая явка избирателей зарегистрирована в ЗАТО п. Горный — 54,4%, Тунгиро-Олекминском районе — 54,09%, Могойтуйском районе — 51,31%. В Чите в лидеры по явке избирателей вышел Ингодинский административный район, где проголосовали уже 35,26% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Государственной думы и руководителей муниципальной власти, закрылись все избирательные участки, начался подсчет голосов.

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