Ставрополь, , 15:56 — REGNUM Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об увольнении председателя территориальной избирательной комиссии из-за грубого нарушения. На одном из участков в городе Пятигорске видео зафиксировало, как некие люди закрывают тряпками камеру видеонаблюдения.

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Факт нарушения был выявлен 18 сентября, что подтвердил председатель избиркома Ставропольского края Сергей Тарасов. По его словам, был «грубо нарушен порядок проведения голосования, и он ведет за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей».

Председатель участковой комиссии № 1085 будет уволен, а бюллетени, хранящиеся в сейф-пакетах, будут признаны недействительными, заявил Тарасов во время сеанса видеосвязи в ЦИК РФ.