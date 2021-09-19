Псков, 19 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. По данным на 15 часов воскресенья, 19 сентября, в Псковской области явка граждан, имеющих право голоса, на выборах Госдумы России VIII созыва достигла 37,85% от общего числа избирателей. Об этом сообщили в областном избиркоме.

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На проходящих параллельно выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва явка на 15 часов составила 36,87% от общего числа избирателей.

На выборах главы Куньинского района Псковской области к трем часам дня явка составила 51,81% от от числа избирателей, на выборах главы Новосокольнического района Псковской области — 39,94%.

В Псковской области 17−19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также выборы местных советов в пяти муниципальных образованиях. В двух районах выбирают глав.