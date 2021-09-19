Москва, , 15:54 — REGNUM В настоящее время в РФ свое избирательное право реализовали почти 83 тыс. человек находящихся под стражей. Об этом как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявил замдиректора ФСИН РФ Валерий Бояринев, выступая в информационном центре ЦИК РФ.

Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Во всех следственных изоляторах были определены помещения для голосования, — сказал Бояринев. — Организовано взаимодействие с ЦИК. В результате проведенной работы в списке избирателей были включены почти 92 тыс. избирателей. Сегодня уже на данный момент реализовали свое право почти 83 тыс. человек».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщило о том, как было организовано голосование граждан РФ находящихся в Германии.