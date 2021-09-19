Красноярск, 19 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Красноярском крае явка на выборах на 18:00 по местному времени 19 сентября составила 37,62%. Об этом ИА REGNUM сообщили в крайизбиркоме.

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К указанному времени в регионе проголосовали 780 007 избирателей. По словам председателя крайизбиркома Алексея Подушкина, это на 5% выше, чем в аналогичное время в единый день голосования-2016.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 17−19 сентября проходили выборы в Госдуму РФ и региональное Заксобрание.