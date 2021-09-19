Иркутск, 19 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В TikTok распространяется фейковый ролик о вбросах в Иркутске. Об этом 19 сентября в своём телеграм-канале написал глава рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате страны Александр Малькевич. Ранее он неоднократно говорил, что TikTok стал новой площадкой для фейков.

Цитата из телеграм-канала Александра Малькевича Фэйковый ролик о выборах в Иркутске опубликовали в TikTok

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В описании увиденного Малькевич заметил:

«Из деревянной урны для голосования на стол высыпают листы для голосования, которые не соответствуют по формату листам для голосования текущей избирательной кампании. Голос одного из наблюдателей за кадром заявляет: «листы выпали пачкой»».

По его мнению, о том, что ролик фейковый, свидетельствует несоответствие формата листов для голосования текущей избирательной кампании (у членов избирательной комиссии и наблюдателей отсутствуют СИЗы), что также не соответствует требованиям текущей избирательной кампании.

«Ни в одной УИК Иркутской области в настоящее время не используется деревянная урна для сбора и хранения подписных листов. Кроме того, в ролике нет указаний на то, что события происходят в Иркутской области. При этом в комментариях к видео автор фактически подтверждает, что речь идёт о видео 2018 года и другом уровне выборов, но всё равно считает нужным выложить его», — пояснил Малькевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 19 сентября закрылись избирательные участки. Все 45 территориальных комиссий и 1919 участковых уже ведут подсчет голосов.

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