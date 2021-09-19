Уфа, 19 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. 82-летний пенсионер сел на шпагат на избирательном участке в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщает издание «Туймазинский вестник».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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По информации журналистов, 19 сентября в Туймазах на избирательном участке № 2987 пенсионер сначала проголосовал, а затем сел на шпагат у всех на глазах. Очевидцы устроили овацию пенсионеру.

«Мне нравится дарить людям радость. Хочу, чтобы и избранные депутаты в Госдуму тоже радовали нас, избирателей, принимая законы, которые улучшат жизнь людей. Как сказал один писатель, лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды попасть на баррикады. Убедительно, правда? Вот и я так думаю. Людям не нужны баррикады, революции, перевороты там всякие. Людям нужна стабильность, работа, пенсия. За это и голосую», — приводят журналисты слова 82-летнего избирателя.

Мужчина также сообщил, что всегда ходит на выборы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на избирательных участках работают пункты вакцинации.