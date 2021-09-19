Боксер Мэнни Пакьяо выдвинут в кандидаты на пост президента Филиппин
Манила, 19 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выдвинут фракцией правящей партии Филиппин PDP-Laban кандидатом в президенты страны на выборы 2022 года. Об этом 19 сентября сообщает телеканал CNN Philippines.
«Сенатор Мэнни Пакьяо официально принимает выдвижение от фракции «Филиппинская демократическая партия — Власть народа» (PDP-Laban), которую он возглавляет в качестве кандидата в президенты на выборах 2022 года», — говорится на странице телеканала в соцсети Twitter.
При этом свое последний поединок Мэнни Пакьяо провел 22 августа с кубинским спортсменом Йорденисом Угасу за титул чемпиона мира полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и проиграл его по решению судей.
Отметим, выборы президента Филиппин состоятся в стране в 2022 году. С 2016 года этот пост занимает Родриго Дутерте.