Саратов, , 15:46 — REGNUM В Саратовской области явка избирателей на 12:00 по местному времени 19 сентября составила 40,98%. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Напомним, на 10 утра (09:00 мск) 19 сентября явка на выборах в Госдуму в Саратовской области составила 37,03%. За первые два дня проголосовали 656 007 избирателей, включенных в списки на территории Саратовской области, что составило 35,36%.

Всего за два дня в избирательные комиссии всех уровней поступила 301 жалоба, из них удовлетворена 31. В основном поступившие обращения были связаны с нарушением оформления реестров о голосовании вне помещения для голосования, также зафиксированы технические и организационные нарушения, сообщил 18 сентября секретарь избирательной комиссии Саратовской области Сергей Седов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Саратове, помимо депутатов Госдумы, также выбирают депутатов гордумы. Голосование за 17 и 18 сентября признано недействительным на избирательном участке № 550 в Саратовской области.

Читайте также: В Саратовской области на одном из участков отменили голосование за два дня