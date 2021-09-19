Симферополь, 19 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Более 655 тысяч избирателей приняли участие в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва в Республике Крым на 15:00 19 сентября, об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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Общая явка избирателей в Крыму составила 43,69%, всего проголосовали 655,7 тыс. жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 17, 18 и 19 сентября на территории Российской Федерации проходит трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы. Избирательные участки закроются в 20:00.