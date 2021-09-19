Тамбов, 19 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области 19 сентября подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 308 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 40 тыс. 333 пациента, в том числе 90 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 854 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.