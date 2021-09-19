Оренбург, 19 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области ряд председателей избирательных комиссий пожаловались на оскорбления в свой адрес и несдержанность со стороны наблюдателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Наталья Хомутова Выборы

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На ряде избирательных участков складывалась нервозная обстановка. Так, председателя участковой избирательной комиссии №954 в Оренбурге бригада скорой помощи увезла с сердечным приступом, информирует портал orenburg.media. Со ссылкой на свой источник СМИ сообщает о том, что наблюдатели одной из партий постоянно ругались с председателем комиссии. Дело доходило до оскорблений.

В Избирательной комиссии региона подтвердили корреспонденту ИА REGNUM факт, что в УИК вызывали скорую помощь и акцентировали внимание, что выборы в регионе проходят бурно, на некоторых председателей и членов избиркомов наблюдатели кричали, хватили их за руки.

От избирателей в облизбирком за два с половиной дня поступило 32 обращения. Львиная их часть касалась разъяснения по ряду вопросов, например, относительно голосования если прописка по одному адресу, а фактическое проживание по другому. Ряд нареканий связан с работой системы «Мобильный избиратель».

В Избирательной комиссии также обратили внимание на обилие фейковой информации в интернете.