Нижний Новгород, , 15:42 — REGNUM По состоянию на 10:00 19 сентября явка избирателей составила более 27%. Об этом сообщили в избиркоме Нижегородской области в воскресенье.

Единый день голосования в ЦИК РФ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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По данным ведомства, явка избирателей на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва уже превысила 28%. На выборы депутатов в Заксобрание области — 27,7%.

«Явка указана без учета дистанционного электронного голосования. Им в Нижегородской области воспользовалось более 82% избирателей, оставивших заявки», — сообщили в «НИА Нижний Новгород».

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Нижегородской области проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Жители Нижегородской области выбирают депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона.