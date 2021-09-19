Майкоп, , 15:41 — REGNUM В Адыгее к 12:00 пришли на избирательные участки более половины всех избирателей. Явка составила 54,87%. Такие данные привел Центризбирком по итогам четырех часов выборов в последний день голосования 19 сентября.

Адыгея

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Напомним, жители республики выбирают сегодня вместе со всеми жителями России депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. Кроме того, избиратели республики определяются с кандидатурами на депутатские мандаты в республиканский парламент Госсовет-Хасэ.

За третий день голосования число проголосовавших избирателей в Адыгее увеличилось почти на 6%.

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