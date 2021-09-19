Тюмень, 19 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Тюменской области в 20:00 по местному времени (18:00 мск) завершилось голосование на всех избирательных участках. Ведётся подсчёт голосов, сообщает региональный избирком.

Выборы

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Напомним, в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября 2021 года — жители Тюменской области выбирали депутатов Госдумы РФ и регионального парламента.

В последний день выборов 19 сентября к 15:00 по местному времени (13:00 мск) в регионе проголосовали 585 587 человек, или 51,38% от общего числа избирателей.

По данным регионального избиркома, активным избирательным правом в Тюменской области обладают 1 128 712 человека.