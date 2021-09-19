Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко для того, чтобы проголосовать на выборах депутатов Госдумы России и Законодательного собрания региона, прибыл на избирательный участок № 131 в Лупполово. Это деревня Юкковского сельского поселения Всеволожского района Ленобласти.

Губернатор Александр Дрозденко на избирательном участке Пресс-служба администрации Ленобласти

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Дрозденко приехал у участку на зеленой «Победе»: он участвовал в восстановлении автомобиля и уже приезжал на нем на выборы и церемонии открытия движение на новых дорогах, отметили в пресс-службе губернатора.

Губернатор Александр Дрозденко за рулём «Победы» Пресс-служба администрации Ленобласти

«Выборы в Ленинградской области проходят достаточно спокойно. Я увидел, что по сельским территориям сохраняется традиция голосования в воскресенье. Большинство приходят на выборы в хорошем настроении», — сказал губернатор.

По его словам, в регионе ожидают, что итоговая явка избирателей в Ленобласти составит около 40%.

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