Самара, , 15:46 — REGNUM Явка на выборах в Госдуму России на 12:00 часов 19 сентября составила 32,78% в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам председателя избирательной комиссии Самарской области Вадима Михеева, участие в выборах приняли 790 875 избирателей.

Так, в Самаре проголосовали 212 995 избирателей, что составляет 23,03% от числа включенных в списки избирателей. В Тольятти в выборах приняли участие 137 114 человек (25,71%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области рассказали о специфике текущей избирательной кампании.

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