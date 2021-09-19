Мадрид, 19 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» в следующем году собирается приобрести ряд известных футболистов. Об этом 19 сентября сообщает El Mundo Deportivo.

Флаг ФК «Барселона»

По информации издания, каталонцы хотят заполучить в свой состав французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и испанского полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо.

При этом нынешним летом «Барселона» неудачно пыталась приобрести Ольмо и намерена попробовать это снова сделать летом 2022 года.

Отметим, на данный момент «Барселона» после трех туров испанской Примеры находится на девятом месте турнирной таблицы с семью очками в активе.