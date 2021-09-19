Пекин, 19 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei может стать лидером в гонке технологий мобильной связи шестого поколения (6G), несмотря на санкции США, заявил основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Huawei.com Жэнь Чжэнфэй, основатель Huawei

Глава Huawei рассказал, что компании удалось справиться с санкциями правительства США. Он отметил, что за годы санкций Huawei смогла добавиться большего сплочения сотрудников и привлечь новых талантливых специалистов.

Чжэнфэй добавил, что преодолеть экономические последствия санкций компании помогут исследовательские подразделения. Он пообещал обеспечить лучшие условия труда на рынке для специалистов со всего мира.

«Благодаря нашей системе исследований и разработок мы можем не только лидировать в мире в сфере 5G, но и стремиться к лидерству в более широких областях», — заявил глава Huawei.

Компания Huawei является одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В последние годы компания также занялась развитием потребительского подразделения, став одним из ведущих производителей смартфонов.

В 2019 году правительство США внесло Huawei в «чёрный список», запретив компании сотрудничество с американскими организациями. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к американскому программному и аппаратному обеспечению, что привело к продаже суббренда по производству смартфонов Honor.

Также правительство США неоднократно призвало союзные страны отказаться от использования оборудования Huawei при развёртывании сетей связи 5G. Американские политики объяснили это требованиями национальной безопасности.