Абакан, , 15:31 — REGNUM В Хакасии незадолго до закрытия избирательных участков стала известна явка на 15:00 по местному времени 19 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в ресизбиркоме, она составила 30,19%.

Хакасия Иван Шилов © ИА REGNUM

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К этому времени в регионе проголосовали 118 984 избирателя. Явка в столице республики — городе Абакане — составила 27,63%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 17−19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва, а также ряд кампаний муниципального уровня. Явка на 12:00 составляла 24,17%.

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