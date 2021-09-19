Ставрополь, , 15:29 — REGNUM На Ставрополье явка избирателей к 12:00 в последний день голосования за депутатов Госдумы восьмого созыва увеличилась до 47,56%. За четыре часа с начала работы избирательных участков 19 сентября проголосовали еще почти 5% граждан, наделенных избирательным правом.

Выборы

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Всего в настоящее время в крае работают 1259 постоянных участковых избирательных комиссий. Участие в выборах смогут принять 1 889 444 зарегистрированных избирателя. Кроме депутатов в Государственную думу РФ, в крае выбирают депутатов Ставропольской думы, а также проходят выборы в органы самоуправления в Ставрополе, Невинномысске, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

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