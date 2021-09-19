Владимир, 19 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Во Владимирской области 17 сентября подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 988 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 385 пациентов, в том числе 177 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1889 человек. За последние сутки подтверждено 15 новых летальных случаев.