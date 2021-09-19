Липецк, 19 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Липецкой области 19 сентября подтверждено 206 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 50 тыс. 639 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 44 тыс. 2130 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 101 — за последние сутки.

За весь период скончались 1562 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.