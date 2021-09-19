Чита, , 15:21 — REGNUM В Забайкальском крае, где с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Государственной думы и руководителей муниципальной власти, закрылись все избирательные участки, начался подсчет голосов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Напомним, на 18:00 местного времени участие в выборах приняли 280 648 забайкальца, явка составила 36,16%.

Читайте также: В Забайкалье проголосовали уже более 36% избирателей

Всего в регионе регионе необходимо избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений. В девяти районах состоялись выборы депутатов Советов районов и в 86 городских и сельских поселениях — депутатов Советов поселений. В 2016 году явка избирателей в Забайкалье составила 38,85%.

Читайте также: В Забайкалье открылись все избирательные участки