Магас, , 15:14 — REGNUM В Ингушетии за первые два часа последнего дня голосования явка избирателей увеличилась на 5%, составив 56,61% (132 960 человек). Такие данные привел на 10:00 19 сентября Центризбирком РФ.

Флаг Ингушетии

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Напомним, за первые два дня голосования в Ингушетии пришли к избирательным урнам более 117 тыс. жителей региона. Выборы проходят в праздничной атмосфере. На ряде участков звучит музыка, люди танцуют. На видео, в частности, запечатлен глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, танцующий лезгинку после совершения волеизъявления, выйдя со своего избирательного участка.

На одни из избирательных участков в городе Сунжа организовано соревнование по стрельбе из лука. На многих участках граждан встречали концертами учащиеся школ, некоторым избирателям, в том числе из числа старшего поколения и впервые принявшим участие в голосовании, вручались подарки.

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