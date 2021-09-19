Красноярск, 19 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Томский футбольный клуб «Томь» переиграл красноярскую команду «Енисей» в матче двенадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

В составе победителей забитыми голами отличились форвард Павел Кудряшов (1-я минута), полузащитник Александр Ставпец (26-я) и нападающий Константин Корж (89-я).

У «Енисея» мяч на свой счет записали казахский защитник Валерий Кичин (22-я, с пенальти) и полузащитник Александр Ломакин (76-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Томи» стало 14 очков, клуб находится на двенадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Енисея» также 14 очков и тринадцатая строчка.