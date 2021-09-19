Пермь, , 15:12 — REGNUM Иностранный наблюдатель охарактеризовал уровень проведения выборов в Пермском крае с 17 по 19 сентября как высокий. Об этом сообщает Общественная палата региона, которую в финальный день избирательной кампании посетил гость из Германии.

Выборы Наталья Хомутова ©

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»Одним словом, хорошо. Благодарен возможности понаблюдать за процессом выборов. Я уже следил за тем, как проходили выборы в 2018 и 2020 годах. Все организованно и на высоком уровне. Важно, что так не только в Москве, но и в отдаленных от нее городах и селах. Отмечу, что в Европе нет такого, что за ходом выборов можно наблюдать в онлайн-режиме», — сказал председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке.

Напомним, ранее крайизбирком информировал о том, что на территории Прикамья за ходом голосования будут следить более 6 тысяч наблюдателей, среди которых двое иностранцев — граждане Бангладеш и Германии.