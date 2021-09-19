Уфа, , 15:16 — REGNUM Трехдневное голосование удобно для людей, у человека есть выбор, когда потратить свое время на голосование. Об этом 19 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналистов на избирательном участке, после того, как сам проголосовал на выборах в Госдуму России.

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При этом он отметил, что это очень серьезная нагрузка на систему избирательных комиссий.

«Если раньше комиссии работали один день, то сейчас это три дня. Это целый ряд организационных вопросов, связанных с хранением избирательных бюллетеней, охраной избирательных участков. При этом выборы мы проводим в непростое время, коронавирус, как говорится, никто не отменял. Поэтому мы должны соблюдать и санитарно-эпидемиологические нормы. Это нагрузка. Но еще раз подчеркиваю, что это удобно для наших жителей», — сказал глава региона.

Хабиров также отметил, что в Башкирии «избирательная явка очень неплохая».

«Для меня, как и для многих — это первый опыт, когда мы голосуем три дня. Мне постоянно докладывают ситуацию с муниципалитетов. Я вижу, что люди идут и идут. По Уфе мы видим, что люди возвращаются с садов и сразу идут голосовать. Явка очень неплохая. Когда закроются избирательные участки, мы дадим более полные комментарии», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии явка на выборы в Госдуму составила почти 60%.

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