Иркутск, 19 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Иркутской области 19 сентября закрылись избирательные участки. Все 45 территориальных комиссий и 1919 участковых уже ведут подсчет голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Напомним, по состоянию на 18:00 местного времени явка на выборах депутатов Государственной Думы в Приангарье составила 33,72%.

Также в регионе проходили 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний (самые крупные кампании: выборы мэров Балаганского, Ольхонского, Тайшетского районов, города Зимы, депутатов думы Катангского района).

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