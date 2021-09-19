Москва, 19 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. На избирательном участке № 1840 Москвы была предпринята попытка фальсификации выборов. Об этом 19 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК), передает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идет о вбросе пачки бюллетеней. Попытку такой фальсификации предпринял один из работающих на данном участке наблюдателей. В Telegram сообщалось, что это был представитель одной из оппозиционных партий либерального толка. При этом в МГИК не стали указывать политическую принадлежность этого гражданина, заострив внимание на правовой стороне вопроса.

«Вброс бюллетеней на участке не был осуществлен. Также была вызвана следственная группа, которая забрала наблюдателя для проведения дальнейших действий. Нарушения избирательного законодательства отсутствуют», — отметили в Мосгоризбиркоме.